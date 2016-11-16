ВР прийняла постанову про відзначення 70-річчя Львівської національної академії мистецтв

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 239 народних депутатів із 334, зареєстрованих у сесійній залі.

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Постановою передбачається додати до переліку відомих подій в Україні, які цього року відзначатимуться на державному рівні, 70 років з часу заснування Львівської національної академії мистецтв (6 вересня 1946 року).

Як зазначається у пояснювальній записці, Львівська академія - вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації. Офіційно створена у вересні 1946 року (початково як інститут прикладного і декоративного мистецтва), у 1994 році вона була реорганізована у Львівську державну академію мистецтв.

21 серпня 2004 року за вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, загальнодержавну і міжнародну діяльність їй надано указом президента України статус національного навчального закладу.

Зазначається, що Львівська національна академія мистецтв активно співпрацює з вітчизняними і закордонними навчальними закладами. Серед закордонних партнерів чимало відомих європейських художніх академій та інститутів у Польщі, Франції, Угорщині, Австрії, Болгарії, країнах Прибалтики, що особливо актуально в плані європейської освітньої інтеграції.

21 випускник академії став лауреатом Національної (державної) премії України імені Тараса Шевченка.

Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.