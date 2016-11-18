Міністр розповів, скільки платять за комуналку українці, які оформили субсидії

Про це у парламенті заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

«Станом на сьогодні середній відсоток платежу за комунальні послуги в Україні становить 9,79% сукупного місячного доходу кожного домогосподарства, яке отримало субсидію», - сказав Рева.

Він також зазначив, що середній місячний дохід домогосподарств, які отримують субсидії, становить 1 826 грн, при цьому середній розмір рахунку за комунальні послуги дорівнює 1864 грн.

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«Тобто приблизно виходить, що у нас сума необхідних платежів і сума доходів - однакові. Але люди платять 10% свого сукупного доходу», - пояснив Рева.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройман заявляв, що домогосподарства, які отримують субсидію, витрачатимуть на оплату комунальних послуг не більше 20% сукупного доходу, а у середньому близько 15% доходу.

Також Гройсман зазначав, що витрати державного бюджету на виплату субсидій для найуразливіших верств населення становлять близько 4-6% загального обсягу видаткових статей.

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, кількість домогосподарств, які отримують субсидію, досягне свого прогнозного максимуму у 8,5 млн в опалювальному сезоні 2016-2017 років і розпочне поступово зменшуватися з наступного року завдяки підвищенню доходів. При цьому, за словами Розенка, необхідні витрати на фінансування субсидій можуть зрости у 2017 році до 52 млрд грн.