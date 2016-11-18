У Київській області відкрили меморіал загиблим у зоні АТО бійцям підрозділу поліції (відео)

19:29, 18 листопада 2016
Суспільство
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У місті Боярка Київської області відкрили меморіал на честь бійців підрозділу поліції "Миротворець", які загинули в зоні проведення антитерористичної операції.

Імена 23 загиблих бійців викарбували на меморіалі / Фото УНІАН

Батальйон створювався на початку війни у 2014 році з колишніх солдатів миротворчих місій, спочатку як добровольчий.

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За більше ніж два роки війни підрозділ пройшов не одну гарячу точку буремного Донбасу - Слов'янськ, Дзержинськ, Іловайськ. Сьогодні пам'ять 23 воїнів прийшли вшанувати родичі, бойові побратими та представники влади. Їхні імена викарбували на меморіалі.

На церемонії були присутні секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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