Уряд визначив, як Україна відзначатиме річницю Революції Гідності

Як повідомляє прес-служба Міністерства культури України, відповідне розпорядження Кабміну схвалив сьогодні на засіданні.

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Згідно з затвердженим планом, 21 листопада у Києві та інших населених пунктах України відбудуться меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи за участі представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів, учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013-2014 роках, учасників антитерористичної операції на сході України, представників громадських об’єднань, волонтерських рухів, молоді та духовенства.

Також цього дня відбудеться покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків Героям Небесної Сотні, полеглих учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

Впродовж листопада – грудня 2016 року проведенуть круглі столи, лекції та дискусії про масові акції громадського протесту в Україні, що відбувалися у листопаді 2013 року – лютому 2014 року, їх значення у розвитку громадянського суспільства та боротьбі за права і свободи.

Також відбудуться тематичні виставки, вечори та інші мистецькі заходи із вшанування учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Український інститут національної пам’яті підготує та представить мультимедійний інформаційно-виставковий проект «Відважні: наші герої».

У Києві на місцях, де відбувалися основні революційні події 2013-2014 рр, буде встановлено систему інформаційно-навігаційних стендів «Місцями Революції Гідності».

Закордонні дипломатичні установи України проведуть пам’ятні заходи із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, зокрема за участю представників української громадськості за кордоном.

Як повідомлялося, День Гідності та Свободи відзначається щороку 21 листопада – у день початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).