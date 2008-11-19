Долар на міжбанку подорожчав до 6,15/6,30 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися різким зростанням котирувань – 6,1500/6,3000 грн., ціни на російську валюту піднялися – 0,2160/0,2220 грн., котирування по євро-гривні пішли вгору – 7,7540/7,9530 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар трохи скоригувалися - 1,2615/1,2617 дол. США (вівторок 1,2618/1,2620 дол. США).