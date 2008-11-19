Рівень безробіття в Україні в 2009 році може досягти 8%

Рівень безробіття в Україні у 2009 році може досягти 8%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив директор Державної служби зайнятості Володимир ГАЛИЦЬКИЙ під час круглого столу «Дисбаланс на ринку праці. Робітничі професії: сьогодення та перспективи».

За словами В.ГАЛИЦЬКОГО, поєднання зниження попиту з боку торгівельних партнерів, зниження цін на експорт та зростання цін на імпорт можуть призвести до зменшення реального ВВП у 2009 році на 4%.

«У свою чергу, за відомим класичним економічним законом зниження реального ВВП на 2% призводить до зростання безробіття на 1%. Таким чином можна очікувати зростання безробіття до 7-8%», - сказав директор Держслужби зайнятості.

Він додав, що Україна вже зіштовхувалася з такими проблемами під час кризи початку 90-х років, коли рівень безробіття сягав 11,3-11,7%.