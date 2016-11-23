Кабмін затвердив перелік друкованих ЗМІ для роздержавлення

Як повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Дмитро Столярчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

"Сьогодні уряд зробив крок на шляху роздержавлення друкованих засобів масової інформації. Мета реформи – позбавити ці ЗМІ державного впливу й зробити їх цікавими та інформативними. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив список із 244-х друкованих видань, які висловили бажання взяти участь в першому етапі реформування - це понад половина комунальних ЗМІ в країні. Пріоритетно будуть враховані думки колективів цих ЗМІ щодо шляхів трансформації видань", - зазначив він.

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Столярчук нагадав, що зобов’язання щодо реформування було взято Україною перед Радою Європи ще у 2005 році.