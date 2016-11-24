На Харківщині прикордонники затримали мешканця Донецької області, підозрюваного у причетності до тероризму

11:35, 24 листопада 2016
Суспільство
318 0

У Харківській області вчора, 23 листопада, прикордонники затримали громадянина України, який підозрюється у причетності до терористичної діяльності.

За відомостями прикордонників, порушника виявили під час проходження паспортного контролю / REUTERS

Як повідомили УНІАН у Харківському прикордонному загоні, особу, причетну до незаконних збройних формувань, затримали вчора прикордонники в пункті пропуску «Гоптівка» Харківського загону.

Читайте такожДержприкордонслужба відкрила в Одесі профільний логістичний центр

За відомостями прикордонників, порушника виявили під час проходження паспортного контролю. Під час перевірки документів прикордонники встановили, що громадянин України, 27-річний мешканець Донецької області, розшукується правоохоронцями за участь у незаконних бандформуваннях.

Під час проведення співбесіди підтверджуючим фактом його причетності стало виявлення на телефоні електронного посібника з фізичної підготовки розвідника та фотографію громадянина у військовій формі одягу з шевронами незаконних збройних формувань.

Затриманого передано співробітникам Національної поліції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter