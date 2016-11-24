На Харківщині прикордонники затримали мешканця Донецької області, підозрюваного у причетності до тероризму

Як повідомили УНІАН у Харківському прикордонному загоні, особу, причетну до незаконних збройних формувань, затримали вчора прикордонники в пункті пропуску «Гоптівка» Харківського загону.

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За відомостями прикордонників, порушника виявили під час проходження паспортного контролю. Під час перевірки документів прикордонники встановили, що громадянин України, 27-річний мешканець Донецької області, розшукується правоохоронцями за участь у незаконних бандформуваннях.

Під час проведення співбесіди підтверджуючим фактом його причетності стало виявлення на телефоні електронного посібника з фізичної підготовки розвідника та фотографію громадянина у військовій формі одягу з шевронами незаконних збройних формувань.

Затриманого передано співробітникам Національної поліції.