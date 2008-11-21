У Ющенка закликають до "співмірних порівнянь" вартості нового меморіалу

Вартість будівництва першої черги комплексу пам’яті жертв Голодоморів становить близько 133 млн. гривень.

Про це журналістам на брифінгу повідомив віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК.

Він розповів, що роботи на меморіальному комплексі організовувалися Київською міською державною адміністрацією, вона була замовником цього проекту і всі роботи виконувалися практично повністю українськими підрядниками.

За словами віце-прем’єр-міністра, вартість робіт першої черги комплексу становить трохи більше 133 млн. гривень. І.ВАСЮНИК сказав, що “оскільки мають місце спекуляції, особливо з певних політичних кіл, які не можуть знайти сміливості визнати, що це був акт геноциду проти українського народу” стосовно вартості цього об’єкту, то варто наголосити на тому, наскільки величезний обсяг робіт було проведено під час його побудови. “Я хочу закликати до співмірних порівнянь щодо вартості цього комплексу”, – сказав І.ВАСЮНИК. Він повідомив, що комплекс побудовано за кошти державного бюджету. “Думаю, що цей український уряд повинен пишатися тим, що він за 17 років незалежності віддав ті борги, які Україна мала віддати нашим співвітчизникам”, – сказав віце-прем’єр-міністр.

Розповідаючи про другу чергу комплексу, він зазначив, що найближчими днями буде оголошено міжнародний конкурс на проведення проектних робіт з побудови музею жертв Голодоморів, і вже після цього можна буде говорити про кошторисну вартість цих робіт і про джерела їх фінансування. “Ми передбачаємо, що друга черга буде фінансуватися як з коштів держбюджету, так і з коштів меценатів, пожертв українців в Україні і українців з-за кордону”, – сказав І.ВАСЮНИК. Він додав, що говорити про терміни початку і завершення будівництва другої черги музею зарано, за словами віце-прем’єр-міністра, у найближчі 6-8 місяців завершаться проектні роботи і тоді можна буде говорити про терміни будівництва.