На Вічевому майдані Івано-Франківська розпочалося скорботне віче

В Івано-Франківську пройшла «Хресна дорога» до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН, ініціювали проведення «Хресної дороги» івано-франківська Спілка християнського відродження та міськвиконком.

Стартувала хода від кафедрального собору Української греко-католицької церкви святого Воскресіння за маршрутом до меморіального комплексу «Дем’янів Лаз». У заході взяли участь молодіжні громадські організації міста, які несли дерев’яний хрест і робили зупинки для молитов, символізуючи муки Ісуса Христа по дорозі на Голгофу.

У «Дем’яновому Лазу» священики відслужили панахиду за жертвами комуністичного терору, а учасники ходи запалили свічки пам’яті на могилах, де поховані розстріляні чоловіки, жінки і діти у Станіславській тюрмі на початку 40-х років.

Братські могили розстріляних були знайдені членами «Меморіалу» наприкінці 80-х років минулого століття.

О 16-й годині на Вічевому майдані Івано-Франківська після Національної хвилини мовчання розпочалося скорботне віче до 75-роковин Голодомору. Звідти учасники віча пройдуть скорботною ходою до Меморіального скверу, де запалять свічки і покладуть вінки до Хреста пам’ятника убієнним українцям.

В Івано-Франківському обласному музично-драматичному театрі імені Івана Франка о 18.00 почнеться вистава «Ігри імператорів» на тему голодоморів.

Сьогодні на Прикарпатті також було покладлено вінки до усіх 28 обелісків пам’яті жертв Голодомору, а у вікнах домівок засвітились свічки пам’яті.

*** У Житомирі вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН, заходи з цієї нагоди розпочалися за участю керівників обласної та міської влади, громадськості на Смолянському кладовищі з церемонії відкриття пам’ятної дошки жертвам Голодомору.

Як заявила на цій церемонії Житомирський міський голова Віра ШЕЛУДЧЕНКО, "у рамках підготовки міської Книги пам’яті у Житомирі встановлено більше 8 тисяч жертв цієї трагедії".

В.ШЕЛУДЧЕНКО разом з губернатором області Юрієм ЗАБЕЛОЮ та іншими учасниками заходу поклала квіти до меморіальної дошки.

Після цього учасники заходів із вшанування пам’яті жертв Голодомору переглянули створену силами колективу обласного музично-драматичного театру, ансамблю "Родослав" та інших митців публіцистичну виставу "Голодомор".

Учасники заходів пройшли скорботною ходою головними вулицями Житомира до пам’ятного знака жертвам Голодомору "Сумуючий ангел”, де відбувся мітинг-реквієм. Заходи у Житомирі завершилися загальноміською акцією на майдані Корольова, де усі бажаючі долучили свої свічки до символічної карти України, контури якої окреслено траурними лампадами.

Заходи із вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років відбулися сьогодні в усіх районах Житомирської області.