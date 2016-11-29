Порошенко зателефонував льотчикам, які допомагали погасити пожежу біля Хайфи

Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Twitter.

"Зателефонував нашим льотчикам, які допомагали погасити пожежу біля Хайфи. Уже завтра хлопці повернуться до України. Чекаємо вдома", - зазначив глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада в околицях Хайфи у п'яти місцях сталася пожежа. Спочатку горів ліс, що оточує місто, а через кілька годин вогонь перекинувся на міські будівлі. Через пожежу евакуювали понад 60 тис. осіб, а також університет Хайфи і Техніон (Ізраїльський технологічний інститут).

Того ж дня Порошенко підписав указ, яким доручив уряду терміново надати гуманітарну допомогу Ізраїлю у зв’язку з масштабними пожежами.

Україна відправила до Ізраїлю два літаки «АН-32П» Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання допомоги у гасінні пожеж.

27 листопада протипожежна служба Ізраїлю повідомила, що всі пожежі погашено.