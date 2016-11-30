Депутат Миколаївської облради назвав прапор України "бандерівським, з яким німців зустрічали". СБУ вже відреагувала (відео)

Він назвав синьо-жовтий прапор України "бандерівським", і " з яким зустрічали німців", йдеться в сюжеті ТСН.

Трапилося це на одному із засідань постійної депутатської комісії. Слова депутата присутніх обурили.

Скорий - колишній діяч компартії, не вперше потрапляє у скандал із державними символами. Рік тому він відмовився вставати під державний гімн. Тоді жодного покарання депутату не було. Цього разу словами Скорого зацікавилась СБУ.

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"Людина не поважає нашу державу. Я вважаю, людина повинна жити в іншій державі, якщо вона не поважає символіку. І громадськість повинна прийти і витребувати, щоб він склав мандат", - каже голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко.

Варто зазначити, що Генпрокуратура вже вручила депутату Миколаївської обласної ради Миколі Скорому повістку про виклик на допит через його негативні висловлювання про прапор.

Скорого викликають на допит в СБУ 2 грудня.