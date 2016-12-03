Україна відмовилася виплатити компенсацію за повернення літака "Белавіа" - ЗМІ

Про це стало відомо з відповіді компанії на запит укрЗМІ, передає Белорусский партизан.

У повідомленні йдеться, що свою відмову українці мотивують тим, що компанія не була винуватцем цієї події.

Варто зазначити, що тиждень тому керівництво "Белавіа" говорило про те, що сторони розглядають питання про розмір компенсації збитків за повернутий білоруський літак.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня Служба безпеки України змусила пасажирський літак компанії «Белавіа», який вилетів з аеропорту «Київ» (Жуляни) в Мінськ, повернутися в Київ.

Причиною дій СБУ була присутність на борту літака громадянина Вірменії Артура Мартиросяна, прихильника Антимайдану. Підозрюваного зняли з літака й обшукали. Борт вилетів до Мінська після дозаправки, а чоловіка через кілька годин правоохоронці відпустили - він прибув до Мінська іншим авіалайнером.

Читайте такожСкандал в українському небі: в "Украерорусі" розповіли про питання компенсації за повернення літака "Белавіа"

Білорусь на офіційному рівні зажадала від України вибачень та грошової компенсації збитку.

24 листопада заступник генерального директора по маркетингу і зовнішньоекономічної діяльності «Белавіа» Ігор Чергінець заявив, що питання про виплату компенсації за повернення лайнера в київський аеропорт «Київ» перебуває на стадії опрацювання.