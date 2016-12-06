Через підвищення акцизів на пиво значна частина споживачів може різко перейти на контрафактний міцний алкоголь

Цим документом пропонується підвищити ставки акцизу на підакцизні товари у 2017 році. Таким чином Кабмін планує отримати додаткові надходження до бюджету.

В умовах економічного падіння та глибоких реформ в економіці і суспільстві, ініційованих низкою внутрішніх обставин і тиском наших західних партнерів, на щастя, уряд не може підвищувати ставки основних податків: це виглядало б зовсім не по-реформаторськи. У цій ситуації КабМін вирішив підвищити акцизи. Але про негативні наслідки для багатьох галузей, що виробляють підакцизні товари, ніхто не подумав. Так, як і не взяли до уваги, що акциз – податок на споживання, тобто його платять покупці. Не можемо взяти у бізнесу – візьмемо у споживача. Це при тому, що купівельна спроможність українців настільки низька, що будь-яке підвищення цін дуже чутливе для людей. Так, йдеться про підвищення акцизів на цигарки та алкогольні напої. Розрахунок такий, що ніхто й не стане захищати ці бізнеси. Але логіка економічних процесів змушує це робити.

На думку голови Союзу економістів України Андрія Новака, наслідки підвищення акцизів будуть невтішні. «Найбільше вразило різке підвищення акцизів на пиво в 2016 році – на 100%. І це в країні, яка бореться за зменшення споживання алкоголю, - зазначає експерт - Найгірше, що значна частина споживачів може різко перейти на контрафактний міцний алкоголь. Оскільки тіньове виробництво пива в принципі неможливе через технологічні особливості, дороговизну і довготривалість процесу, то тіньовий ринок міцного алкоголю продовжить зростання. Кількість отруєнь збільшиться».

Другим тяжким наслідком для економіки країни, підкреслює Андрій Новак, стане продовження руйнування пивної і пов'язаних з нею галузей. Останні декілька років вона збиткова, оскільки процес скорочення споживання пива з одночасним зростанням споживання міцних напоїв продовжується через подорожчання пива, зумовленого періодичним підвищенням акцизу на пиво.

І, можливо, найголовніше. Чинний акциз на пиво, на відміну від міцного алкоголю, вже досяг рівня Європейського Союзу. Підвищення акцизу в майбутньому зробить його в Україні більшим ніж, скажімо, в Німеччині. Кожен шостий житель Євросоюзу платитиме державі менший акциз, ніж українець в Україні, купуючи пиво. При цьому європейці зароблять у десять разів більше. Андрій Новак висловлює занепокоєння тим, що сподівання збільшити надходження у бюджет від підакцизних товарів, а особливо пива, не справдяться. Навпаки, вони можуть зменшитися, оскільки матиме місце зниження попиту через зростання цін і, ймовірно, катастрофічне падіння виробництва з одночасним зростанням тіньового сектору, який податки, як відомо, не платить.

«Ми начебто рухаємося в Європу, але самі тягнемо людей подалі від неї, адже там у структурі споживання переважає пиво й сухе вино, а міцний алкоголь має набагато меншу частку», - зазначає голова Союзу економістів України Андрій Новак.