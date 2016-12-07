Українське мовлення на Донбасі: сигнал нової телевежі на Карачуні не дістане до окупованих територій

За словами Попової, найбільш потужний передавач нової вишки розрахований на 20 кВт, що дозволяє вести трансляцію в радіусі 67 кілометрів, пише Апостроф.

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"Відповідно, на окуповані території сигнал не потрапить, тому що вони знаходяться далі", - сказала Попова.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня в Слов'янську відкрили відновлену телевежу на горі Карачун, яка була зруйнована під час бойових дій і буде передавати сигнал українських мовників.

Планувалося, що відновлення українського мовлення на Донбасі стане ще одним кроком для деокупації регіону.