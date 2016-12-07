Українське мовлення на Донбасі: сигнал нової телевежі на Карачуні не дістане до окупованих територій
15:10, 07 грудня 2016Суспільство
1529 1
Екс-заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова заявила, що телевізійна вежа на горі Каранчун у Слов'янську через обмежені технічні характеристики не зможе транслювати сигнал на окупованих територіях Донбасу, що суперечить початковим планам.
Нова телевежа на горі Карачун в Слов'янську / president.gov.ua
За словами Попової, найбільш потужний передавач нової вишки розрахований на 20 кВт, що дозволяє вести трансляцію в радіусі 67 кілометрів, пише Апостроф.
Читайте такожПорошенко: Україна відновить мовлення на території окупованого Криму
"Відповідно, на окуповані території сигнал не потрапить, тому що вони знаходяться далі", - сказала Попова.
Як повідомляв УНІАН, 5 грудня в Слов'янську відкрили відновлену телевежу на горі Карачун, яка була зруйнована під час бойових дій і буде передавати сигнал українських мовників.
Планувалося, що відновлення українського мовлення на Донбасі стане ще одним кроком для деокупації регіону.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter