В Україні видадуть 15-томну «Історію українського народу»

Впродовж наступних трьох-чотирьох років академічні установи України мають видати ряд фундаментальних наукових праць, повідомляє тижневик „Коментарі”.

Це, зокрема, 15-томна «Історія українського народу», 30-томна «Українська універсальна енциклопедія», «Філософська енциклопедія» в шести томах, тритомники «Енциклопедія міжнародного права» й «Енциклопедія освіти». На їх підготовку й випуск у плані передбачено три–чотири роки.

Видання енциклопедій включено до плану невідкладних заходів з розвитку гуманітарних наук в Україні, проект якого опублікувало Міністерство освіти та науки України. Вжити таких заходів від Кабміну вимагав Президент в своєму указі «Про додаткові заходи із забезпечення розвитку наукової сфери», виданому 16 травня цього року.

При цьому, зазначає тижневик, на виконання таких колосальних проектів нашим академічним установам ніколи не вистачало не лише фінансових, а й людських ресурсів, здатних виконати роботу на належному рівні. Адже досі не завершено видання ряду фундаментальних праць, розпочатих ще за радянських часів: «Етимологічного словника української мови», «Української літературної енциклопедії» тощо.

Окрім видавничих, план містить ще й ряд великих будівельних проектів, пишуть „Коментарі”. Це, зокрема, будівництво нових приміщень для Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського, Державної науково-педагогічної бібліотеки ім. В. Сухомлинського АПН України, книгосховищ для Національної бібліотеки ім. В. Стефаника у Львові, Кримської філії Інституту археології НАН України в Сімферополі, а також Шевченківського дому в Києві.