В Україні заочно дали медаль російському льотчику, який утопив винищувач МіГ-29 біля берегів Сирії (фото)

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Миротворця".

"Колективу Центру Миротворець це рішення далося дуже важко. Але, зваживши всі "за" і "проти", ми одноголосно вирішили, що за завдану шкоду військово-морському флоту країни-агресора наш колишній земляк, у вигляді винятку, все-таки гідний заохочення", - йдеться у повідомленні.

У поданні на нагородження зазначено, що підставою для вручення нагороди стало: "знищення палубного багатоцільового винищувача четвертого покоління Міг-29К у водах Середземного моря, що не дозволило в подальшому використовувати його для скоєння військових злочинів, пов'язаних з масовими вбивствами мирних громадян Сирії".

Як відомо, МіГ-29К був доставлений у Середземне море на палубі теплохода "Адмірал Кузнєцов", який у 1991 році був вкрадений у України.

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"Матковський Ігор Феоктистович наш співвітчизник, сам він родом з м. Севастополя, який наразі перебуває під гнітом окупантів", - йдеться у повідомленні "Миротворця".

У липні 2015 року Матковський у складі корабельного винищувального авіаполку морської авіації Північного флоту незаконно перетнув кордон України з метою проходження тренування на полігоні "НИТКА" (м. Саки).

Крім того, за час проходження служби Матковський був нагороджений орденами й медалями, в 2008 році йому було присвоєно звання "Герой країни-агресора".

"Медаль та нагородну книжку "Миротворець" планує передати на зберігання слідчим із СБ України для подальшого вручення їх Ігорю Матковському", - розповіли в центрі.

Як повідомляв УНІАН, російський винищувач Міг-29 впав у Середземне море при заході на посадку на "Адмірал Кузнєцов".