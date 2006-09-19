У Донецьку стріляли у впливового бізнесмена Адамяна

У Донецьку 18 вересня в результаті стрілянини біля будівлі по бульвару Шевченка, 29, в Калінінському районі міста був поранений Самвел АДАМЯН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

Водночас мер не повідомив, ким є громадянин С.АДАМЯН, сказавши, що поки що не має в своєму розпорядженні такої інформації. За неофіційною інформацією, С.АДАМЯН є впливовим бізнесменом, що проживає в Донецьку.

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО зазначив, що в С.АДАМЯНА стріляли з пістолетів у той момент, коли бізнесмен вийшов з автомобіля.

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО особливо акцентував, що злочинець, який стріляв в С.АДАМЯНА, є громадянином Росії, який недавно приїхав у місто. При цьому мер уточнив, що злочинець був затриманий міліційним патрулем, який виявився поблизу місця події, а також охоронцями офісу ТОВ "Донбаснафтопродукт".

Мер Донецька також уточнив, що С.АДАМЯН і чоловік, який його супроводжував, постраждали в результаті нападу і госпіталізовані. Їхньому життю нічого не загрожує.