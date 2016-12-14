Український офіцер-зрадник пояснив, чому у полоні "ДНР" ходив у російській формі та зі зброєю (відео)

Заперечувати, що це було, він не став, йдеться в сюжеті ТСН.

За словами Без'язикова, свою форму він втратив під час потрапляння у полон. "Я ходив у військовій формі російського зразка, тому що в мене більше одягу не було. Тому що коли мене брали у полон, мій одяг розірвали на шматки взагалі", - стверджує військовий.

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Він також пояснив, що зброю йому дали для участі в інсценуванні, метою якого було схилити до переходу на бік окупантів іншого полоненого, майора Руслана Косинського.

"Це було інсценування, щоб провести експеримент, чи піде майор Косинський на співробітництво з "ДНР". На щастя, він не пішов, проявив твердість", - наголосив підозрюваний.

Раніше УНІАН повідомляв, що полковника ЗСУ Івана Без'язикова, якого підозрюють у співпраці з "ДНР", із зали Шевченківського райсуду Києва відвезли в лікарню, звідки він, за повідомленнями ЗМІ, згодом зник. Судове засідання із обрання Без'язикову запобіжного заходу перенесли на невизначений термін.