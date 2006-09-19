Мороз: профільний комітет ВР підтримав проект бюджету

Комітет Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності рекомендував парламенту прийняти до розгляду проект закону про державний бюджету України на 2007.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ сьогодні журналістам.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”.

Доходи зведеного бюджету в проекті передбачені на рівні 179,4 млрд. грн., витрати зведеного бюджету - 196,5 млрд. грн. Доходи державного бюджету без міжбюджетних трансфертів на 2007 рік плануються в розмірі 136,2 млрд. грн., з них доходи загального фонду держбюджету - 108,4 млрд. грн., доходи спеціального фонду - 27,8 млрд. грн.

Граничний розмір дефіциту на 2007 рік передбачається в розмірі 15,1 млрд. грн., або 2,55% від ВВП.

У четвер в парламенті відбудеться представлення проекту бюджету на 2007 рік.