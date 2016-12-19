Витончені вогні та 15 видів прикрас: у Києві запалюють головну новорічну ялинку країни

26-метрова ялинка, яку привезли із села Вишневці Івано-Франківської області, встановлена на Софіївській площі столиці.

Цьогорічна столична ялинка на Софійській площі прикрашена дуже витонченими вогниками, завдяки чому здаватиметься, ніби новорічна красуня припорошена мерехтливим сніжком.

Читайте такожУ Києві під час відкриття ялинки та ходи волонтерів порядок забезпечать понад 400 правоохоронців

Основний колір ялинкових прикрас – жовтий.

Дерев'яні іграшки повісили на спеціальні троси, а згори розмістили іграшки з пінопласту, які в разі падіння не землю не становитимуть ніякої загрози для відпочиваючих.

Раніше повідомлялось, що її гілки прикрасять 1 тисячею яворівських іграшок, згори донизу спіраллю падатимуть гірлянди, довжина яких загалом становитиме 3 кілометри, також на ялинці буде 42 тис. ліхтариків.

Серед іграшок - і символи 2017 року – півники. Іграшки - червоно-зелено-золотавої палітри кольорів. Загалом на ялинці має бути 15 різних видів прикрас.