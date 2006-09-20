Що сталося на шахті ім.Засядька

Через 3-4 години експерти спустяться в шахту імені Засядька в Донецьку, щоб розслідувати причини аварії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України, голова урядової комісії з розслідування причин аварії Андрій КЛЮЄВ сьогодні в Донецьку.

За його словами, зараз всі тіла загиблих підняті на поверхню, і в шахті проводиться дегазація виробок. А.КЛЮЄВ підтвердив, що всі загиблі не мають фізичних ушкоджень, і причиною їхньої смерті стало отруєння метаном.

Як сказав А.КЛЮЄВ, в лікувальних установах Донецька один гірник перебуває у тяжкому стані, стан восьми гірників лікарі оцінюють як середній і тяжкий, ще 51 гірник проходить медичне обстеження з метою виявлення ймовірних травм.

А.КЛЮЄВ повідомив, що 21-22 вересня оголошені в Донецькій області днями трауру.

Він також підтвердив, що Кабінет Міністрів України вже виділив 1,5 млн. грн. для ліквідації наслідків аварії і допомоги сім`ям загиблих.

Щодо версій аварій А.КЛЮЄВ наголосив, що поки що рано говорити про це, висновки зроблять експерти після того, як вивчать обстановку безпосередньо в шахті. Він зазначив, що на шахті у момент викиду працювала найсучасніша техніка, і завдяки ній вдалося уникнути вибуху і пожежі.

Він також повідомив, що похорони загиблих гірників заплановані на п`ятницю.

Крім того губернатор Донецької області Володимир ЛОГВИНЕНКО повідомив, що сім`ям загиблих буде виділена допомога у розмірі 3 млн. грн.

В результаті аварії на шахті ім. Засядька без батьків залишилося 16 дітей, з них шестеро – неповнолітні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 5.10 на шахті ім. Засядька на глибині 1078 м стався раптовий викид вугільно-газової суміші. У лаві опинилися 43 гірники. На момент викиду в шахті знаходилося 400 гірників. Рятувальники знайшли тіла 13 загиблих гірників. Двом наймолодшим із загиблих було 32 роки, найстаршому - 52.