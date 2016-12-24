У школах Львова карантин продовжено до кінця року

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, таке рішення було прийнято міською комісією з техногенної небезпеки та надзвичайних ситуацій.

«З 26 по 30 грудня у школах призупинено навчання. Лише дошкільні навчальні заклади міста працюватимуть у звичному режимі. Якщо за минулий тиждень було зареєстровано 8,5 тис. випадків захворювань на ГРЗ, то на цьому тижні зареєстровано 10 тис. випадків. Інтенсивний показник зріс, він перевищує вдвічі епідпоріг. І більша частина усіх зареєстрованих випадків – діти у віці від 5 до 17 років. Враховуючи таку динаміку захворюваності і динаміку показників, комісією прийнято рішення продовжити тимчасове припинення навчання у навчальних закладах», - сказав начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради.

Читайте такожУ Києві через грип та ГРВІ закрито майже 100 шкіл

Як повідомили агентству в Управлінні Держпродспоживслужби у місті Львові, рівень захворювання на ГРВІ серед населення обласного центру визначається як високий.

«За підсумками проведеного моніторингу захворюваності на ГРВІ та грип серед населення Львова за 51 тиждень 2016 року, спостерігається ріст на гострі респіраторні вірусні захворювання. Зареєстровано 10047 випадків (в т.ч. 60 випадків грипу), що на 10,9% більше, в порівнянні з минулим тижнем (8948/31 випадків)», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у школах Львова з 20 грудня до 23 грудня включно оголосили карантин у зв`язку з ростом захворюваності на грип та ГРВІ.