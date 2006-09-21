Алла Пугачова має серйозні проблеми зі здоров`ям

У Алли Пугачової знову серйозні проблеми зі здоров`ям: недавно повідомляли про те, що примадонна була змушена в лікарні лікувати серце, а зараз виданню "Твой день" стало відомо, що у співачки дуже набрякають ноги, що завдає їй нестерпного болю.

Через сильний біль у ногах Алла Пугачова погодилася зніматися в мюзиклі "Карнавальна ніч" тільки сидячи. Спеціально для примадонни організатори встановили на знімальному майданчику диван.

Режисери новорічного мюзиклу "Карнавальна ніч" терміново переписали сценарій - як через те, що Пугачова погодилася на зйомку в останню мить, так і тому, що примадонна зажадала, щоб у кадрі був диван.

Основні зйомки новорічного "Вогника" на кіностудії Довженко завершилися минулої неділі. Філіп Кіркоров, Лариса Доліна, Ігор Ніколаєв і Валерія вже зняли свої номери, організатори почали демонтаж декорацій, коли стало відомо, що Пугачова дала згоду на зйомки.

"Алла Борисівна погодилася брати участь виключно з однієї причини, - розповів виданню "Твой день" арт-директор Олег Яковлєв. - Її умовила давня подруга - музичний продюсер Валентина Босовська".

Спеціально для зйомок Пугачова привезла декілька пар взуття. На концерті, який нещодавно пройшов у Києві, Пугачова через сильний біль в ногах виступала в розстебнутих чобітках.

Саме тому обов`язковою умовою, за якої зірка погодилася на участь у зйомках, стала наявність дивана на сцені. Організатори знайшли на студії Довженко зручну м`яку канапку, яку раніше використовували в мюзиклах і кліпах. Крім того, місце, де повинна була сидіти Пугачова, реквізитори обклали диванними подушками, які зірка привезла з собою в Україну.

Сидячи на дивані, примадонна виконала свою композицію "У любви твои ресницы". Причому посеред третього куплета співачка раптово забула слова.

Пугачова жестом попросила перервати зйомку, але режисер вирішив, що цей момент стане найщирішим і найемоційнішим у всьому мюзиклі. Записавши новорічні привітання, Пугачова довго пробула у гримерці, приймаючи квіти і зізнання в свою адресу від керівництва телеканалу.