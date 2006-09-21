Укрзалізницю ”підсилили” донецькими

Кабінет Міністрів України провів кадрові призначення в Державній адміністрації залізничного транспорту (Укрзалізниця).

Про це УНІАН повідомили в управлінні по взаємодії з ЗМІ «Укрзалізниці».

Постановою Кабміну від 20 вересня 2006 р. №1329 Микола ЛУХАНІН призначений першим заступником генерального директора “Укрзалізниці” із звільненням з посади начальника Донецької залізниці.

Постановою уряду від 20 вересня 2006 р. №1328 Микола СЕРГІЄНКО призначений заступником генерального директора “Укрзалізниці” із звільненням з посади начальника Придніпровської залізниці.

Постановою Кабміну від 20 вересня №1327 Петро НАУМЕНКО призначений заступником генерального директора “Укрзалізниці” із звільненням з посади заступника начальника Головного управління перевезень.

Постановою уряду від 13 вересня 2006 р. №1300 Сергій СІРОШТАН призначений заступником генерального директора “Укрзалізниці” із звільненням його з посади заступника начальника Донецької залізниці з економічних питань.

Постановою Кабміну від 20 вересня №1333 Михайло МОСТОВИЙ призначений начальником Львівської залізниці, а Постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня №1321 він звільнений з посади заступника генерального директора “Укрзалізниці”.

Постановою Кабінету Міністрів від 20 вересня №1330 Ігор ГЛАДКІХ призначений начальником Придніпровської залізниці.

Постановою уряду від 20 вересня №1331 Сергій БОЛОБОЛІН призначений начальником Одеської залізниці із звільненням його з посади першого заступника начальника Донецької залізниці.

Постановою Кабінету Міністрів від 20 вересня №1332 Микола РОГОВ призначений начальником Донецької залізниці із звільненням його з посади начальника Одеської залізниці.

Постановою уряду від 20 вересня №1324 Ярослав ФЕДАК звільнений з посади начальника Львівської залізниці з призначенням його на посаду першого заступника начальника Львівської залізниці.

Постановою уряду від 20 вересня №1323 Олександр ТАРАН звільнений з посади заступника генерального директора “Укрзалізниці” у зв`язку з переходом на іншу роботу.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2006 р. №1322 Микола СНІТКО звільнений з посади заступника генерального директора “Укрзалізниці” в зв`язку з переходом на іншу роботу.

Постановою Кабінету Міністрів від 7 вересня 2006 р. №1291 Борис ОСТАПЮК звільнений з посади заступника генерального директора “Укрзалізниці”.