Асоціація захисту прав громадян сьогодні пікетувала Міністерство транспорту і зв`язку України з вимогою до авіаційних властей України – Державіаслужби - вирішити проблему з авіакомпанією «Дніпроавіа», якій з березня поточного року заборонено здійснювати польоти до Німеччини.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь 55 представників асоціації, які розвернули перед будівлею міністерства плакати: «Чому в Німеччину не літає «Дніпроавіа»?», «Захистіть українську авіацію», «Чому Державіаслужба не захищає національні інтереси?». Учасники акції під супровід української пісні «Чому я не сокіл, чому не літаю» запустили в повітря десятки жовто-блакитних паперових літаків.

Як зазначив у коментарі журналістам голова Асоціації захисту прав громадян України Володимир ЛЕСИК, від Державіаслужби вимагають зробити які-небудь кроки для вирішення проблеми, оскільки в серпні Посольство Німеччини в Україні заявило, що німецькі авіаційні власті готові сісти за стіл переговорів. Проте, за словами В.ЛЕСИКА, Державіаслужба з червня ц.р. не може визначитися з датою переговорів.

Крім того, повідомив він, асоціація має претензії до МЗС, якому 18 серпня було направлене офіційне звернення з проханням втрутитися в ситуацію й ініціювати «круглий стіл» з її вирішення, проте до цього часу від МЗС не надійшло письмової відповіді, хоча, за законодавством, вона мала надійти протягом місяця. «Ми все ще сподіваємося на те, що відповідь буде», - зазначив В.ЛЕСИК, додавши, що Асоціація не виключає можливості звернення до суду, якщо відповіді не буде.

Він повідомив, що Асоціація також займається збором підписів громадян на захист української авіації, які має намір направити прем`єр-міністрові України, а також не виключив звернення до Президента України. «Адже заручники конфлікту - люди, і для того, щоб полетіти в Німеччину, їм потрібно прилетіти спочатку до Києва», - заявив В.ЛЕСИК.

Після півгодинного пікетування до учасників вийшов Директор департаменту авіаційних перевезень і ліцензування Державіаслужби Сергій КОРШУК. За його словами, з часу початку конфлікту Державіаслужба неодноразово намагалася вирішити проблему, проте з початку літа 2006 р., коли функції Державіслужби і Укравіатрансу були розділені постановами Кабміну і затверджені Президентом, вона не має таких повноважень. «Поки що немає можливості проведення таких переговорів з німецькими властями, тому що не вирішене питання повноважень Державіаслужби. Постановами №708 і №709 Кабміну обмежені повноваження Державіаслужби, тобто, станом на сьогодні, служба не має повноважень на проведення переговорів не тільки з авіаційними властями Німеччини, а й іншими авіаційними властями, повідомив він. При цьому С.КОРШУК висловив думку, що незабаром питання про повноваження буде вирішене і Державіаслужба зможе приступити до вирішення проблеми польотів «Дніпроавіа» в Німеччину. «Міжурядова угода (про авіаперельоти між Німеччиною і Україною - УНІАН) передбачає судовий розгляд у разі неузгодження тих чи інших моментів між авіаційними властями. Як тільки будуть відновлені всі функції Державіаслужби в повному обсязі, ми або проведемо ще раз переговори, або відразу звертатиметься в судові інстанції для вирішення цих питань», - заявив С.КОРШУК.

У зв`язку з цим В.ЛЕСИК зазначив, що тепер у асоціації залишаються претензії тільки до німецької сторони, яка заборонила польоти української компанії в Німеччину.

Як повідомляв УНІАН, Авіакомпанія Lufthansa почала виконувати регулярні рейси за маршрутом Франкфурт-Дніпропетровськ з 30 жовтня 2005 року. Дніпропетровськ став третім в Україні, після Києва і Донецька, аеропортом, який приймає літаки авіакомпанії. Проте незабаром польоти припинилися, оскільки аеропорт Дніпропетровська з технічних причин не міг надати слоти, які запрошувала «Люфтганза», а на інший час прильоту і вильоту авіакомпанія не погоджувалася. Водночас, департамент авіації ФРН 8 березня 2006 р. заборонив польоти «Дніпроавіа» до Німеччини, скасовано було два рейси до Берліна і Франкфурта. Переговори авіаційних властей обидві країни квітні 2006 р. результатів не принесли. Україна також заборонила польоти «Люфтганзи» в Дніпропетровськ. Таким чином, прямого сполучення з Німеччиною у Дніпропетровська немає.

У серпні ц.р. ряд громадських організацій заявляли про монополізацію «Люфтганзою» авіаперельотів з Німеччини в Дніпропетровськ і просили українські власті втрутитися в ситуацію, що склалася. У зв`язку з цим, в серпні Асоціація захисту прав громадян пікетувала офіс «Люфтганзи» і посольство Німеччини на захист інтересів української авіації. На думку представників громадськості «Люфтганза» свідомо намагається монополізувати даний маршрут.