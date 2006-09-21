В Києві працює ”гаряча лінія” скарг на будівельне сміття

В Київській міській державній адміністрації за номером телефону 270-63-33 працює “гаряча лінія”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, це багатоканальна лінія, яка працює цілодобово. Започатковано її за дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

По зазначеному номеру кияни можуть заявити про будівельне сміття, яке незаконно викидається під вікна житлових будинків або в жеківські контейнери для побутового дрібного сміття. За словами заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ, відповідні столичні служби негайно реагуватимуть на такі скарги: вживатимуть адміністративні заходи - аж до закриття будівельних об’єктів.

З цього приводу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звертається до мешканців столиці не залишатись байдужими, “коли сусіди, навівши порядок і красоту в своїх квартирах, нахабно викидають залишки від ремонту (іноді доволі вартісного) під вікна будинку. Тим більше, що комунальні служби вивозять потім ці залишки за рахунок усіх мешканців будинку, котрі платять за житлово-комунальні послуги. Тож не бійтеся зателефонувати за номером 270-63-33 та назвати порушника. Адже представники столичної влади не лише допоможуть зберегти чистоту, а й гарантують цілковиту конфіденційність”, - зазначає мер.