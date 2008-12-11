Міністерство: політологів дедалі більше, а вчителі дедалі гірші

Педагогічні вузи країни з 2009 року готуватимуть лише фахівців-педагогів. Таку заяву оприлюднив сьогодні міністр науки і освіти України Іван ВАКАРЧУК під час наради працівників педагогічної сфери, що відбулася в Південноукраїнському національному педагогічному університеті ім. Ушинського в Одесі.

На переконання керівника відомства, «настав час припинити практику підготовки в спеціалізованих вузах «кого завгодно: менеджерів, політологів, економістів». Це безвідповідальний підхід «не тільки по відношенню до держави, але й до самих випускників - педагогічні навчальні заклади не можуть готувати фахівців, здатних ефективно конкурувати на ринку праці в непрофільних сферах. До того ж кількість випускників, які працевлаштуються вчителями, неухильно падає».

Рішення Міносвіти скасувати державне замовлення на тих студентів, які навчатимуться у вузах за непрофільними спеціальностями, ухвалене з урахуванням того, акцентував глава відомства, що «замість педагогів ми готуємо соціологів, юристів, економістів, якими і так перенасичена наша країна. Зараз приблизно 15% студентів навчаються на бюджетній формі у непрофільних вузах».

Як зазначив І.ВАКАРЧУК, «українській системі освіти слід звернутися до досвіду зарубіжних колег, які врахували зміну ролі педагога в суспільстві й посилили вимоги до якості підготовки вчительських кадрів. У нас же, нарік міністр, поступово «освіта стала бізнесом, з його прагненням продати що завгодно, лише б одержати прибуток», а «гонка за збільшенням кількості спеціальностей в педагогічних університетах здійснювалася шляхом кількісного нарощування показників, а не якісного зростання, внаслідок чого у ряді вузів знизився науковий потенціал кафедр, погіршала якість підготовки педагогів». І що найгірше, у ряді вузів країни «втрачено бажання випускати високого професіонала – вчителя».

У свою чергу, голова підкомітету з питань професійної освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Віталій КУРИЛО висловив думку, що «одномоментна ліквідація всіх непрофільних спеціалізацій недоцільна. Адже створені кафедри, підібрані фахівці, якщо їх всіх розібрати, це призведе до соціального вибуху».

В.КУРИЛО запропонував, зокрема, ліквідовувати ці невластиві «педагогічним вузам спеціалізації поступово, не продовжуючи відповідні ліцензії вузам», які найбільш зловжили відкриттям непрофільних факультетів.