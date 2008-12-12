Половина жителів Дніпропетровська вважають себе бідними

Більше половини жителів Дніпропетровська вважають себе бідними.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Інституту Горшеніна, проведеного в рамках річної програми досліджень «Справжній Дніпропетровськ».

Зокрема, згідно з результатами дослідження, переданими УНІАН, практично половина (40,4%) респондентів відчуває себе бідними - їм вистачає на харчування, але придбання одягу чи взуття вже викликає труднощі. Дуже бідними відчувають себе 15,9% опитаних жителів Дніпропетровська, вони ледве зводять кінці з кінцями, іноді не вистачає на харчування.

Як зазначають в інституті, порівняння оцінок респондентами свого матеріального становища у вересні, в листопаді і грудні показало, що за останні три місяці в 2,5 рази скоротилася група людей, що не зазнають матеріальних труднощів, за винятком особливих великих покупок (житла, дорогого автомобіля тощо).

Керівник департаменту соціології Дніпропетровського філіалу Інституту Горшеніна Світлана МАНЬКО підкреслила, що відсутність матеріальних труднощів сьогодні констатували тільки 10,7% від загальної кількості опитаних. Разом з тим, якщо врахувати дані дослідження "Громадські організації Дніпропетровська", проведеного в липні 2008 року, кількість людей, готових самостійно вирішувати виникаючі проблеми, збільшилася з 0,2% до 40%.

Згідно з дослідженням, більшість городян (76,2%) не задоволена діями місцевої влади і регулярно стикаються з порушенням своїх прав (48% - часто, 31,2% - рідко). На думку дніпропетровців, міська влада має приділяти більше уваги питанням стану доріг (44,9%), якості медичного обслуговування (44%), екології (37,3%).

40,3% вважають, що громадські організації не впливають на роботу органів місцевої влади і лише третина (27,4%) дотримується думки про впливовість громадських діячів на органи влади. При цьому приблизно третина опитаних (28,6%) не знають жодної громадської організації.

Оцінюючи результати дослідження, експерти Інституту Горшеніна зробили висновок, що прикметою кризи стало те, що вдвічі більше городян, порівняно з результатами двомісячної давності, чекають від місцевої влади вирішення проблем безробіття. Дніпропетровці, як і до кризи, найчастіше стикаються з порушенням своїх споживчих та екологічних прав.

*** У рамках річної програми соціологічних досліджень «Справжній Дніпропетровськ» Інститут Горшеніна завершив дев`яте дослідження, яке проводилося з 1 по 8 грудня 2008 року в Дніпропетровську. Всього, згідно з маршрутною вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення Дніпропетровська, було опитано 1203 респонденти, які є дорослим населенням міста віком від 18 років. Квотами у вибірці були: вік, стать і район міста, в якому проживає респондент. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 3,2%.