У Житомирі засудили неповнолітнього: 14 років тюрми за 16 ножових ран

Апеляційний суд Житомирської області засудив неповнолітнього житомирянина до 14 років позбавлення волі за жорстоке вбивство свого приятеля.

Як повідомили УНІАН у суді, вранці 25 червня 2005 року учень однієї зі шкіл Житомира домовився з приятелем пограти у комп’ютерні ігри. З цією метою він і прийшов до нього додому. Під час гри між хлопцями виникла сварка, у ході якої зловмисник схопив порожню пляшку з-під шампанського і вдарив товариша по голові, після чого вбивав його кухонним ножем.

Після вбивства хлопець викрав із квартири системний блок комп’ютера з мишкою та клавіатурою і принтер.

На допиті після затримання він як обвинувачений заявив, що вбивство скоїв інший хлопець. У ході слідства була ретельно перевірена і така версія, але жодних даних, які свідчили б про причетність до вбивства іншої особи, не встановлено. Натомість висновки судово-медичної експертизи свідчать про заподіяння 16 ножових ран жертві.