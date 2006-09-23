Міліція не знає, як знищити 12 га посівів конопель під Києвом

Столична міліція, яка днями у Бортничах на землях, що належать «Київводоканалу» виявила 12 га посівів конопель, шукає спосіб їхнього знищення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив начальник ГУ МВС України у м.Києві Віталій ЯРЕМА.

«Проблема полягає у тому, - сказав він, - що ми не можемо її скосити до цього часу, тому що вона (конопля) розташована на болотистих торфянниках, і туди техніка не може зайти, і люди навіть провалюються, і спалити не можемо, тому що загориться торф».

У зв’язку з цим. за словами В.ЯРЕМИ, плантація коноплі охороняється. Тим часом правоохоронні органи разом з місцевою владою вирішують спосіб знищення посівів.

Крім того, В.ЯРЕМА повідомив, що міліція встановила випадки, що з цієї плантації особи, які вживають наркотики, брали коноплю. Зараз проводяться оперативно-розшукові заходи по встановленню осіб або обставин, за яких конопля з’явилась на землях «Київводоканалу».