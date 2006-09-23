У Києві затримали підозрюваного у розкраданні $100 млн. з російського банку

22 вересня у Києві було затримано особу, оголошену російськими правоохоронцями у розшук за підозрою в розкраданні понад 100 млн. доларів, які належали одному із комерційних банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, коли судом буде винесено санкцію на арешт цієї людини, має розпочатися «нормальна, цивілізована процедура екстрадиції».

«Правда, перед тим, - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, я обов’язково поспілкуюсь зі своїм колегою НУРГАЛІЄВИМ (Рашид НУРГАЛІЄВ – міністр внутрішніх справ Росії – УНІАН) і попрошу бути колегою і допомогти нам також вирішити питання по екстрадиції осіб, що підозрюються у скоєнні ряду резонансних злочинів (на території України – УНІАН)».

«Я, звичайно, не можу, це було б формально не правильно, - продовжив міністр, - сказати (Р.НУРГАЛІЄВУ – УНІАН): давайте на хуторі Михайлівському (населений пункт у Харківській області на українсько-російському кордоні – УНІАН) мінятися (зловмисниками, оголошеними у розшук – УНІАН). Хоча ну десь до цього йде, бо інші методи не допомагають…».