Україна втратила контроль над видобутком та реалізацією українського газу

15:20, 23 вересня 2006
Суспільство
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Висновку дійшла тимчасова слідча комісія ВР

Україна не контролює процес видобутку та реалізації українського газу. Такого висновку дійшла тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка вивчає ситуацію на газовому ринку України. 

За її даними, газовидобувні  компанії не виробили єдиної методики розрахунку собівартості робіт, що призводить до численних зловживань. Комісія рекомендувала Мінпаливенерго опрацювати відповідну методику, а урядові - розібратися з кадрами у газовому секторі. Зокрема, комісія пропонує     переглянути  склад правлінь та наглядових рад в компаніях "Укргазвидобування", "Чорноморнафтогаз", "Укрнафта". 

5 канал

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