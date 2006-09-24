Цушко хоче запровадити ”закон для багатих”

Лідер фракції Соціалістичної партії України Василь ЦУШКО вважає, що податок на нерухоме майно громадян – це лише заявка на те, що потрібен закон про «податок на багатство». Так він прокоментував журналістам мету законопроекту №2134, автором якого він є, повідомляє прес-служба СПУ.

За словами В.ЦУШКА, проект Закону про «податок на багатство» задекларовано в 19 пункті Універсалу національної єдності. Його головною метою є забезпечити фінансування на місцевому рівні кредитування будівництва соціального житла, житла для молодих сімей та вирішення питань, пов’язаних з фінансуванням програм зміцнення сім’ї. В результаті дії закону, на переконання автора, з’явиться додаткове джерело формування спеціального бюджетного фонду органів місцевого самоврядування для виконання державних соціальних програм.

Разом з тим лідер фракції СПУ зауважив, що політики займаються популізмом, даючи під час виборчих компаній обіцянки про соціальні гарантії для громадян, у тому числі - знизити податковий тиск, не пояснюючи за рахунок чого це зробити.

«Знижувати податковий тиск треба на тих людей, які ледве виживають, маючи прожитковий мінімум і обкласти податками тих, які мають котеджі під Києвом. Це буде закон для багатих, у тому числі для відомих політиків, які реєструють своє нерухоме майно на членів родини», - пояснив В.ЦУШКО. При цьому він повідомив, що все своє майно задекларував і може продемонструвати декларацію.