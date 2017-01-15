На КПП "Гоптівка" пішки прийшли дві росіянки з дитиною, які попросили статус біженців в Україні (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, 15 січня вранці у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Гоптівка", що в Харківській області, дві громадянки Росії через утиски за етнічною ознакою попросили надати їм статус біженців в Україні.

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За даними відомства, під час проходження прикордонного контролю про надання статусу біженців до прикордонників Харківського загону звернулися 47-річна громадянка Росії та її 20-річна донька, також громадянка Росії, які прибули з сусідньої країни пішки з маленькою дитиною.

Жінки розповіли, що у зв’язку з українським походженням та українським громадянством онучки в Росії вони не могли працевлаштуватися та не отримували належної медичної допомоги. Втомившись від постійних утисків за етнічну приналежність, вони були змушені просити статусу біженців, оскільки побоювалися за своє життя та життя дитини.

Після оформлення відповідних документів громадянок Росії направили до Державної міграційної служби в Харківській області.