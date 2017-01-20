В МОЗ вважають, що впровадження сімейної медицини кардинально змінить на краще ситуацію із захворюваністю

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров`я Уляна Супрун заявляє, що впровадження сімейної медицини в Україні кардинально змінить на краще ситуацію із захворюваністю.

Як передає кореспондент. УНІАН, про це вона сказала сьогодні, 20 січня, журналістам у Житомирі на прес-конференції.

За її словами, розпочата в Україні медична реформа передбачає, серед іншого, впровадження сімейної медицини та відкриття амбулаторій сімейного лікаря.

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«Найбільш здорові країни Європи мають сильну сімейну медицину. Від лікарень здоров'я людини не залежить, багато в чому воно залежить від сімейного лікаря, в Україні зараз ця ланка відсутня. І це наша мета, щоб у кожного українця був свій лікар»,- наголосив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

Перебуваючи у Житомирі з робочим візитом, Супрун взяла участь у презентації сучасної системи електронної реєстрації у поліклініці № 2 КУ «Центральна міська лікарня №1 м. Житомира».

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня минулого року у Житомирі відкрили першу амбулаторію сімейного лікаря, на яку з міського бюджету виділили 1,7 млн грн.