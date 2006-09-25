Куніцин: ми шукаємо гроші, а гроші - ось вони...

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН звинуватив підприємства, що здійснюють бізнес на ринку нафтопродуктів, у поданні неправдивої фінансової звітності з метою ухилення та мінімізації податків.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на апаратній нараді в міськдержадміністрації С.КУНІЦИН, коментуючи дані статистики щодо розвитку економіки регіону у другому півріччі, зокрема, роботу підприємств, які займаються бізнесом на ринку нафтопродуктів, наголосив, що валові доходи на різних підприємствах дорівнюють валовим витратам, „тобто прибутку немає, збір в державний бюджет при доходах в 25,5 мільйона гривень становить 3 тисячі гривень... Наступне підприємство: валові доходи 29,4 мільйона гривень дорівнюють 99,7 відсоткам валових витрат. І тому подібне на усіх заправочних комплексах міста-героя Севастополя”.

У зв’язку з цим голова міськадміністрації, звертаючись до учасників апаратної наради, сказав: „Ви що, усі в це повірите? Уникнення від податків, мінімізація і тому подібне... І так по кожній позиції. А ми шукаємо гроші, щоб погасити борги і сміття вивезти. А гроші - ось вони”.

С.КУНІЦИН також відзначив, що Севастополь сьогодні посідає одне з провідних місць в Україні за темпами промислового виробництва, а також за деякими іншими показниками. Водночас підприємства рибної галузі, ресторанний і готельний бізнес у місті, за офіційною статистикою, є збитковими.