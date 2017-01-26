На окупованому Донбасі через нестачу коштів закриваються лікарні – розвідка

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Facebook.

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«За відсутності достатньої кількості функціонуючих лікувальних закладів військовослужбовці, в тому числі з числа місцевих мешканців, 9 окремого штурмового полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ проходять лікування та реабілітацію після поранень і каліцтв у медичних закладах Ростовської області. Цивільне населення регіону має можливість виїзду на лікування на територію РФ виключно за власний кошт», - йдеться у повідомленні.