На окупованому Донбасі через нестачу коштів закриваються лікарні – розвідка
12:06, 26 січня 2017Суспільство
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На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей внаслідок недостатнього фінансування та низького рівня зарплат медичного персоналу закриваються лікарні і медичні пункти.
На окупованому Донбасі через нестачу фінансування закриваються лікарні / Ілюстрація УНІАН
Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Facebook.
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«За відсутності достатньої кількості функціонуючих лікувальних закладів військовослужбовці, в тому числі з числа місцевих мешканців, 9 окремого штурмового полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ проходять лікування та реабілітацію після поранень і каліцтв у медичних закладах Ростовської області. Цивільне населення регіону має можливість виїзду на лікування на територію РФ виключно за власний кошт», - йдеться у повідомленні.
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