Цього року розмір українського стенду на Берлінському кінофестивалі буде збільшено

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко.

«Цього року на самому кіноринку Україна буде представлена більш потужно, ніж минулого року. Ми збільшили розмір нашого стенду з невеличких 4 кв. метрів до 24 кв. м і розмістили його в більш людному місті на кіноринку», - сказав Іллєнко.

За його словами, внесок держави у створення стенду буде «скромним». «На організацію стенду ми витратимо близько 160 тис. грн. Державний внесок буде суттєво меншим, ніж минулого року, тобто ми ще й економимо кошти платників податків», - додав Іллєнко.

Директор ГО «Ініціатива заради майбутнього» Тагір Імангулов повідомив, що Благодійний фонд Ігоря Янковського «Ініціатива заради майбутнього» виділив майже 0,5 млн грн на оплату стенду. «Завдяки цьому вперше за останні роки в Берліні ми оплатили стенд ще у листопаді і збільшили його площу в 6 разів. Це буде великий, красивий, дизайнерський стенд», - сказав він.

Читайте такожДрама про українських заробітчан "Гніздо горлиці" перемогла на Одеському кінофестивалі

Крім того, Іллєнко повідомив, що на європейському кіноринку буде представлено каталог українських фільмів, створених у 2016-2017 роках. «Ми підготували декілька роликів, які представляють українське кіно, і також на стенді постійно будуть працювати представники держкіно і кіноіндустрії, які будуть надавати детальну інформацію тим, хто зацікавлений працювати з Україною», - зауважив Іллєнко.

Він повідомив, що цього року на фестивалі Україну представлятиме тільки один документальний фільм – «Школа №3» режисерів Єлизавети Сміт і Георга Жено.

Також, за словами Іллєнка, на фестивалі буде представлено фільм режисера Аскольда Курова «Процес» про українського режисера Олега Сенцова. «Це фільм, до створення якого Україна не мала відношення, але ми також братимемо участь у просуванні цього фільму з тим, щоб міжнародна кіноспільнота звернула свою увагу на те, що відбулося з Олегом Сенцовим», - сказав він.

Іллєнко зазначив, що мета участі України в Берлінале 2017- це «просування України як кінематографічної держави, як партнера для всіх представників світового кінобізнесу, як місце для зйомок, як країни, яка може надавати послуги, сервіси і виступати партнером у створенні спільних фільмів».

Голова ГС «Асоціація кіноіндустрії України», генеральний продюсер Limelite Володимир Яценко повідомив, що на участь України в Берлінале планується витратити понад 1 млн грн. «Більшість - це недержавні гроші, а гроші приватних учасників, які долучилися своїми грошима, щоб підтримати Україну», - додав він.

67-й Берлінський міжнародний кінофестиваль відбудеться 9 - 19 лютого 2017 року в столиці Німеччини.