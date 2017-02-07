У Миколаєві з 8 лютого призупинили навчання в школах через негоду

Як повідомили УНІАН у виконкомі міськради, відповідне розпорядження міський голова Олександр Сєнкевич підписав 7 лютого.

"Тимчасові канікули для школярів оголошено у зв’язку з різким погіршенням погодних умов, збільшенням показників захворюваності на ГРВІ серед дітей та підлітків", - повідомили в мерії.

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Як прокоментував заступник міського голови Євген Шевченко, міська влада вирішила призупинити навчальний процес, щоб захистити життя та здоров’я школярів, убезпечити їх від травматизму за складних погодних умов.

Додатково буде повідомлено, коли учням повертатися за парти.