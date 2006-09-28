Прогноз погоди на вихідні

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Часом дощі, вдень у південній частині, Кіровоградській і Дніпропетровській областях місцями сильні дощі, грози (у західних областях невеликі дощі, вночі на сході переважно без опадів). Вітер східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с, вдень у Криму місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, у західних та східних областях 7-12°; вдень 14-19°, у східних, південних областях та на Закарпатті 18-23°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

30 вересня-1 жовтня очікується мінлива хмарність. 30 вересня часом дощі, у південній, центральній, а вдень і у східній частині місцями сильні дощі, подекуди грози, лише у західних та північних областях без істотних опадів.

1 жовтня в Україні без опадів, лише в Криму, Приазов`ї та східних областях місцями короткочасні дощі. У західній та північній частині вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-східний, 1 жовтня у західних областях - південно-західний, 5-10 м/с, 30 вересня в Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у західних областях 4-9° тепла, у північних і центральних областях 8-13°, на решті території 11-16°; вдень 14-19°, у західних областях, 30 вересня в Криму, південних, східних, а 1 жовтня і у північних областях 17-22°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

2-3 жовтня - переважно без опадів, лише вночі 2 жовтня у Криму, Приазов`ї та східних областях місцями короткочасний дощ. Температура вночі 5-11°, на узбережжі морів до 14°; вдень 17-23°.

У Києві та області у п’ятницю очікується хмарна погода з проясненнями. Часом дощі. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 11-13°, вдень 16-18°; по області вночі 10-15°, вдень 14-19°.

30 вересня-1 жовтня - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 30 вересня 14-19°, 1 жовтня 17-22°.

2-3 жовтня - переважно без опадів. Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°.