19-30 - Відбудеться церемонія закриття PIG-PARADЕ’2006 «Мрії дитинства». PIG-PARADЕ - щорічний арт-проект, в якому об`єктом творчості є зроблена з гіпсу паркова скульптура: свинка у натуральну величину. З 4 по 28 вересня 2006 р. у м. Києві проходить проект, присвячений дитячим мріям українських зірок. Кожна мрія зображена на «свинці» художниками галереї «Арт-блюз». На аукціон виставляють своїх «свинок»: О.Блохін, О.Сумська, С.Ротару, Т.Повалій, Я.Табачник і Т.Недельська, Р.Віктюк, Д.Гордон, В.Гришко, А.Ахат, Г.Крічевський, А.Данілко, М.Єфросиніна, Я.Клочкова, А.Бабчук, Е.Гапчинська, сестри Завальські, О.Мась і журнал «GALLERY». Автор проекту – Маргарита Січкар (розважальний комплекс «Арена Entertainment», вул.Басейна,2а, 4 поверх). Потрібна акредитація. Телефон: 8-063-429-45-05.