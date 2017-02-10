Обвинуваченого в убивстві двох патрульних у Дніпрі судитимуть присяжні

9 лютого у Центральному (Кіровському) районному суді Дніпра сформували суд присяжних і затвердили кандидатури, передає Радіо Свобода.

За рішенням, до складу суду присяжних увійде троє присяжних, дві кандидатури також затверджені як запасні. Вони склали присягу.

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На засіданні у четвер суд також частково задовольнив клопотання представників ЗМІ, дозволивши відеозйомку всього судового процесу, окрім опитування свідків.

Родичі загиблих поліцейських прийшли на суд з портретами вбитих патрульних.

Нагадаємо, 25 січня у прокуратурі заявили, що розслідування вбивства двох патрульних поліцейських у Дніпрі завершено і справу скеровано до суду, а вину підозрюваного у вбивстві Олександра Пугачова доведено.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня у Дніпрі колишній боєць роти спецпризначення МВС «Торнадо» Олександр Пугачов застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його авто за порушення правил дорожнього руху, та поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції.

Як з’ясувалося потім, Пугачов перебував у розшуку за скоєння інших злочинів. Під час сутички з поліцейськими він також отримав поранення, його затримали у лікарні.