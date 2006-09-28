Легендарний карикатурист Борис Єфімов відзначає 106-й день народження

Свій 106-й день народження зустрічає легендарний художник-карикатурист Борис Юхимович Єфімов. Приймаючи привітання, іменинник сказав ІТАР-ТАРС, що у феномені довголіття його особистої заслуги немає. "Просто довколо мене хороші люди, з якими мені не хочеться розлучатися", - зізнався художник.

Майстер політичної сатири, плакатист і ілюстратор, Борис Ефімов все життя тісно пов`язаний з журналістикою, його малюнки постійно друкувалися в центральних газетах і журналах СРСР - в "Известиях", "Правде", "Литературной газете", "Крокодиле", "Огоньке".

Під час Великої Вітчизняної війни він був співробітником газети "Красная звезда". У 1945 році як спеціальний військовий кореспондент був присутній на Нюрнберзькому процесі.

Борис Єфімов (справжнє прізвище – Фрідлянд) народився 15 (28) вересня 1900 р. в Києві. Після переїзду батьків до Білостоку Борис вступив до реального училища, де вчився і його старший брат Михайло (майбутній публіцист і фейлетоніст Михайло Кольцов). Брат редагував рукописний шкільний журнал, а Борис — ілюстрував. У 1915 році сім`я опинилася в Харкові. У 1918 Борис знову переїхав до Києва, де в журналі «Глядач» з`явилися його перші шаржі. У 1919 році Єфімов став одним з секретарів редакційно-видавничого відділу Народного комісаріату у військових справах Радянської України.

З 1920 року Борис Єфімов працює як художник-карикатурист у газетах «Комунар», «Більшовик», «Вiсти», керівником відділу образотворчої агітації ЮгРОСТА в Одесі. У 1922 році переїздить до Москви.

За словами Єфімова, бути художником він не збирався. Карикатуристом став випадково в роки Громадянської війни. "Думав ненадовго, виявилося - назавжди", - констатував майстер. Причому образотворчого мистецтва він ніде і ніколи не вчився, опановуючи все винятково на практиці.

На рахунку Єфімова десятки тисяч малюнків. Нині Борис Юхимович пише книги, керує відділенням мистецтва карикатури, створеним при Російській академії мистецтв. А ще мріє створити в Москві музей карикатури. Ініціатива дістала підтримку Російської академії мистецтв, а її президент Зураб Церетелі запевнив, що "музей буде відкритий, поки живий і здоровий неперевершений метр карикатури Борис Єфімов".