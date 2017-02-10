На філії "Укрзалізниці" у Київській області чиновники привласнили майже 50 мільйонів - прокуратура

Як встановили правоохоронці, протягом 2015-2016 років службовці регіональної філії «Укрзалізниці» всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем у змові з керівництвом фіктивних приватних підприємств, привласнили майже 50 млн гривень державних коштів.

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«За процесуального керівництва прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України», - повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Працівники прокуратури Київської області спільно зі співробітниками Служби безпеки України вчора, 9 лютого, провели 5 санкціонованих обшуків у Харкові. «У ході проведення слідчих дій правоохоронними органами виявлено та вилучено документи та комп’ютерну техніку, які підтверджують здійснення незаконних операцій з метою привласнення державних коштів», - йдеться у повідомленні.

Розслідування триває. Вирішується питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на 7 - 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.