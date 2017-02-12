Прикордонники не пустили до України громадянина Молдови з георгіївськими стрічками

У Чернівецькій області прикордонники не пропустили на територію України громадянина Молдови, який віз пакунок із 25 георгіївськими стрічками.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби, чоловіка із забороненими предметами пропагандистського характеру виявили 11 лютого на пункті пропуску «Мамалига-авто» українсько-молдовського кордону.

Крім стрічок, прикордонники під час перевірки виявили у молдованина ліхтар із вмонтованим електрошокером.

Сам громадянин пояснив прикордонникам, що стрічки йому нібито подарували в Росії під час проведення акції, однак він забув їх викласти. Про знайдені предмети поінформовано правоохоронні органи в Чернівецькій області.

«Наразі стосовно громадянина сусідньої країни прийнято рішення про заборону йому в’їзду на територію України терміном на 3 роки та повернуто зворотно», - повідомили у прикордонному відомстві.