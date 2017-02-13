Поліція проводить перевірку щодо блокування автодороги біля Чонгару

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної поліції, до правоохоронців сьогодні звернулася жителька Новотроїцького району Херсонської області і повідомила, що поблизу Чонгару невідомі не пропускають її авто.

Читайте такожНападом на базу кримськотатарського батальйону на Чонгарі керував п'яний майор ЗСУ – журналіст

"Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що біля села Чонгар між ЗСУ і представниками одного з громадських формувань виникла конфліктна ситуація. Поліція з’ясовує обставини інциденту. Також на місці події працює військова служба правопорядку", - зазначили у поліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в оперативному командуванні ЗСУ «Південь» заявили про спробу атаки на підрозділ поблизу Криму з боку незаконного формування. Згідно із заявою командування, підрозділ, який входить до складу військової частини ОК «Південь» і виконує бойові завдання в Херсонській області, на кордоні з окупованим Кримом, за наказом командира облаштовував бойові позиції, коли на позиції прибули "максимально озброєні представники незаконного збройного формування".

"Зважаючи на специфіку підрозділу та умови ситуації, формування було затримано і роззброєно, виконано всі вимоги статутів та інших законодавчих актів щодо дій у подібних ситуаціях», - заявили в командуванні «Південь».

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звинуватив у сьогоднішньому конфлікті військовослужбовців ЗСУ.

"У ніч з 12 на 13 лютого 2017 року на Чонгарі стався інцидент між військовослужбовцями ЗС України і членами громадської організації «Аскер». Початком інциденту стало невмотивоване і силове захоплення військовослужбовцями облаштованої громадською організацією «Аскер» території, на якій базуються бійці кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджихана, що формується", - написав Чубаров у Facebook. За його словами, під час інциденту військовослужбовцями ЗС України були пошкоджені окремі споруди і майно громадської організації «Аскер», здійснювалися спроби застосування фізичної сили до членів організації «Аскер».