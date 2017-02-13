Скасування депортації Жадана з Білорусі: рішення приймалося "на найвищому рівні"

Про це заявив начальник департаменту громадянства та міграції МВС Білорусі Олексій Бігун, передає "Свабода".

Він відмовився уточнити, був це прем'єр-міністр чи президент країни.

"На найвищому рівні", – зазначив лише Бігун.

Також він підтвердив, що Жадан є у списках осіб, яким заборонено в'їзд до Росії, а Білорусь перебуває в одній візовій зоні з РФ. Водночас Бігун розповів, що у Білорусі все-таки можуть пропустити в свою державу іноземців, які перебувають під забороною в'їзду до Росії, але таке рішення приймається після цільового звернення особи.

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"У нього (Жадана - УНІАН.) транскрипція в паспорті і списку різна, написання прізвища відрізняється на дві літери. А в системах внутрішніх органів більш розширені відомості, дещо інші докази, які передбачають більш розширений пошук, і органи МВС визначили, що персональні дані внесені до списку. Тому його й затримали", - пояснив Бігун, чому українського письменника спочатку впустили до країни.

На запитання, чому з ним обійшлися так жорстко, він заявив наступне: "Тому що у нього "забарвлення" відповідне".

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 10 на 11 лютого у Мінську міліціонери увірвалися до готельного номера Жадана й без пояснень доправили до відділення міліції, де до ранку утримували у камері й не надали можливості зателефонувати у Посольство України. Після цього силовики з’ясували в Комітеті держбезпеки Білорусі, що ще у 2015 році Жадану було заборонено в'їзд на територію Росії, що пояснювалося формулюванням "за причастность к террористической деятельности".

"А оскільки Білорусь та Казахстан перебувають з РФ в одній візовій зоні, то заборона автоматично переходить і до Білорусі з Казахстаном", - повідомляв сам потерпілий. Також міліціонери запитували Жадана про тероризм, після чого поставили штамп у паспорт про заборону в'їзду до Білорусі. У зв’язку із затриманням письменника до МЗС викликали посла Білорусі Ігоря Сокола. Представник міністерства заявив, що роз’яснення білоруської сторони щодо затримання Жадана не задовольняють українську сторону.

Крім того, міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з главою білоруського зовнішньополітичного відомства Володимиром Макеєм ситуацію із затриманням у Мінську українського письменника.