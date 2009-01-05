Куди пішов російський газ минулої доби

Минулої доби українська газотранспортна система отримала 315 млн. кубометрів газу з Російської Федерації, використавши 41,8 млн. кубометрів на його транзит.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі Представництва України при ЄС з посиланням на українського оператора «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, станом на 8 ранку (за київським часом) 5 січня українська газотранспортна система отримала від «Газпрому» за попередню добу 315,0 млн. кубометрів газу. З них 273,2 млн. кубометрів були транспортовані до країн-членів ЄС.

За даними «Укртрансгазу», 158,7 млн. кубометрів були направлені до Словаччини через Ужгородський термінал, 35,1 млн. кубометрів – до Угорщини через термінал Берегово, 2,9 млн. кубометрів – до Румунії через термінал Теково, 9,8 млн. кубометрів – до Польщі через термінал Дроздовичі та 53,0 млн. кубометрів – до Туреччини та Західних Балкан через термінал Орловка.

Крім того, впродовж доби було транспортовано 13,7 млн. кубометрів російського газу до Молдови.

На транспортування 273,2 млн. кубометрів газу до країн-членів ЄС було використано 14,4 млн. кубометрів російського газу, на функціонування компресорних станцій – 27,4 млн. кубометрів.

Споживання газу в Україні протягом доби становило 286,3 млн. кубометрів, з них 61,2 млн. кубометрів було забезпечено за рахунок внутрішнього видобутку, 197,7 млн. кубометрів – за рахунок підняття газу з підземних сховищ газу.