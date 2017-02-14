МЗС висловлює протест у зв'язку з рішенням суду РФ щодо законності продовження арешту Сущенка

Про це йдеться у оприлюдненому прес-службою коментарі зовнішньополітичного відомства.

«Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Московського міського суду залишити без змін постанову Лефортовського районного суду м.Москва від 25 січня 2017 року про продовження до 30 квітня 2017 терміну тримання під вартою Романа Сущенка, незаконно затриманого в Росії за сфальсифікованими обвинуваченнями», - заявили в МЗС.

У відомстві вважають, що чергова відмова у повторно внесеному стороною захисту клопотанні про зміну запобіжного заходу на непов’язаний з триманням під вартою та проведення судових слухань у закритому режимі, а також відмова допустити українського консула до участі в судовому засіданні підтверджують упередженість російських судових органів під час розгляду справи щодо Сущенка та її політичну вмотивованість.

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«Психологічний тиск російських судів на Сущенка і політична доцільність у справі переконливо свідчать про її сфабрикований замовний характер», - наголошується у коментарі.

У цьому зв’язку МЗС вимагає від російської влади негайно припинити розправу над Сущенком, звільнити його як безпідставно затриманого і забезпечити повернення в Україну.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала власного кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу було порушено за статтею «шпигунство».

Сьогодні, 14 лютого, Московський міський суд визнав законним продовження арешту Сущенка до 30 квітня.